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Уже не в первый раз. Французский телеканал снял репортаж с российских позиций на территории Украины

Фото: российские военные на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французское телевидение снова попало в скандал. Телеканал TF1 снял репортаж с украинских территорий, которые сейчас оккупированы россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube.

Французский телеканал TF1 15 июня на своем YouTube-канале опубликовал репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях Украины.

По состоянию на 17 июня, репортаж уже набрал 132 тысячи просмотров. На видео видно дорогу к российским позициям, блиндажи оккупантов, которые комментировали ситуацию с боеприпасами и дронами, рассказывали, как они это все используют против Сил обороны Украины.

Между тем журналист, находящийся за кадром не упоминает о том, кто агрессор в полномасштабной войне России против Украины, и не приводит фактов из широкого контекста войны.

Зато в репортаже говорится, что российские оккупанты долго готовились к контрнаступлению Украины и ожидают его.

Похожий скандал

Напомним, что в апреле 2023 французский государственный телеканал France24 также снял сюжет на базе российских оккупационных войск. Пока телеканал удалил его.

Однако МИД Украины пообещал привлечь авторов к ответственности.

Ранее мы писали, что другой французский телеканал назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы "гастролями цирка-шапито".

В эфире канала RTL французская ведущая рассказала, что Зеленский 15 мая приезжал в Елисейский дворец "со своим шапито". При этом комик Лорран Герра решил высмеять анонс турне главы украинского государства и представил его в качестве объявления циркового выступления. Фрагменты высказываний на телеканале RTL обнародовали у них в Twitter с подписью "Цирк Зеленского скоро у вас".

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