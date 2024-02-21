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Уже не в первый раз. Британская ядерная ракета Trident не прошла испытание

Великобритания, Среда 21 февраля 2024 12:30
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Уже не в первый раз. Британская ядерная ракета Trident не прошла испытание Фото: британская ядерная ракета Trident снова не прошла испытание (theaviationgeekclub com)
Автор: Наталия Гурковская

Испытание ядерной ракетной системы Trident для подводных лодок, проводившееся в январе, завершилось неудачей. Подобное происходит уже во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и BBC.

Так, последнее испытание было проведено с корабля HMS Vanguard у восточного побережья США, свидетелем которого стал министр обороны Британии Грант Шаппс.

"Ракета Trident дала осечку и упала в океан у берегов Флориды во время редкого испытательного запуска британской атомной подводной лодки, что стало позорным ударом для Королевского флота", - пишет Sky News.

Во вторник вечером Министерство обороны подтвердило, что во время учений с участием HMS Vanguard произошла "аномалия", но его представитель настаивал на том, что средства ядерного сдерживания "остаются безопасными, надежными и эффективными".

"Ошибка была как-то связана с тем, что это был испытательный пуск, причем источник сообщил, что запуск был бы успешным, если бы он был действительно осуществлен с ядерной боеголовкой", - уточняет издание.

Как уточняет ВВС, "это очень неудобно для обоих производителей ракеты Trident - Британии и США".

Ракета должна была пролететь несколько тысяч миль, прежде чем безвредно приземлиться в Атлантическом океане между Бразилией и Западной Африкой, в место этого она упала в океан недалеко от того места, где была запущена.

При этом, в заявлении МИнобороны Британии подчеркивают, что все же Trident является "самой надежной системой вооружения в мире" после более 190 успешных испытаний.

Не первый случай

Это вторая неудача ракеты Trident подряд для флота ядерного оружия Королевского флота после проблемы с еще одним испытательным запуском в 2016 году.

Как пишет ВВС, британские испытания ракет Trident проводятся редко, не в последнюю очередь из-за их стоимости.

"Цена каждой ракеты составляет около 17 миллионов фунтов стерлингов, а последнее испытание состоялось в 2016 году, когда оно также закончилось неудачей, когда ракета отклонилась от курса", - отмечают журналисты.

Во время первого испытания ракета была запущена с корабля HMS Vengeance у побережья Флориды.

У Великобритании есть четыре подводные лодки с ядерным вооружением, которым поручено обеспечивать постоянное нахождение одной лодки в море "для сдерживания ядерной угрозы со стороны таких врагов, как Россия, и быть готовыми отреагировать, если произойдет худшее и Великобритания или ее союзники столкнутся с ядерной атакой". В частности, HMS Vanguard - одна из четырех атомных подводных лодок, находившихся в патрулировании в 1994 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания проведет испытательный пуск ядерной ракеты. Это будет первый пуск ракеты после неудачного запуска в 2016 году.

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