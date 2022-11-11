Уже три. IT-компании собрали средства на морской дрон для Украины

IT-компании в рамках инициативы UNITED24 собрали средства на третий морской дрон для Вооруженных сил Украины. Они смогут самостоятельно выбрать название для дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
К сбору присоединились такие компании, как Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.
Напомним, что беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения - это уникальная украинская разработка. По словам президента Украины Владимира Зеленского, подводные дроны будут применяться только для защиты морской акватории Украины. Сбор осуществляется через благотворительную платформу UNITED24.
"Наша первая задача - сформировать флот из ста таких дронов. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет оберегать торговые суда и выполнять секретные миссии", - отмечается на сайте платформы UNITED24.
Украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон с символическим названием "Херсон" менее чем за два часа.
Средства на второй морской дрон были собраны народом Литвы с помощью литовского журналиста Андрюса Тапинаса.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1 . Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24.
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