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Уже более 60 российских атак: что происходит на фронте сегодня

Фото: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала суток по всей протяженности фронта уже произошло 62 атаки РФ. Активнее всего россияне пытаются идти вперед на Покровском направлении, но украинские военные крепко держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского. За сегодняшний день россияне 9 раз пытались улучшить собственные позиции.

На Лиманском направлении враг атаковал в районе Грековки. Всего с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Враг бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.

На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боеприкосновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.

На Покровском направлении сохраняется большая активность неприятеля. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского.

Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Скучному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. В настоящее время пять попыток российских агрессоров улучшить свои позиции еще продолжаются.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта, отметили в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1200 солдат, а общие потери противника уже достигают 518 560 человек.

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