Уже не месть за Крымский мост. В РФ придумали новую "цель" ударов по энергосистеме Украины

В России продолжают распространять откровенную ложь по ударам по энергетике Украины. Таким образом враг пытается оправдать свои военные преступления и террор против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Кремлевские пропагандисты обнародовали дезинформацию от Минобороны РФ о том, что ракетная атака 16 декабря "была нанесена по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики".

Однако на этом они не остановились и придумали новую "цель" обстрелов, заявив, что "в результате ударов сорвано перекидывание оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия".

Следует заметить, что таким образом Минобороны РФ возразило российскому диктатору Владимиру Путину, ранее говорившему, что атаки на энергосистему Украины - это "месть за Крымский мост", одновременно признавая собственные военные преступления.