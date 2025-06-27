Уже нет денег на войну? Путин неожиданно захотел сократить расходы на "оборону"

Россия планирует в ближайшее время начать сокращение "оборонных" расходов. Сейчас Кремль тратит на "оборону", в том числе и на войну в Украине, примерно 13,5 триллиона рублей (почти 172 миллиарда долларов) в годовом измерении.
Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина.
В частности Путин оценил весь валовой внутренний продукт (ВВП) России в 223 триллиона рублей. А Россия, по его словам, тратит на войну 6,3% ВВП, что и составляет те самые 13,5 триллиона рублей.
"Много или мало? Немало, немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией", - признал Путин.
При этом диктатор заявил, что Россия планирует сокращать "оборонные" расходы. Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая, по словам Путина, активно наращивает оборонные расходы, что Кремлю очень не нравится.
Между тем ответ на вопрос, почему Путин внезапно заговорил о "сокращении расходов", находится на поверхности. Российская экономика скрипит, трещит и разваливается буквально на глазах. Например, по оценкам экспертов, вероятность банковского коллапса на территории России является "достижимой" уже к апрелю 2026 года, если не изменится экономическая ситуация.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени. На войну уходят огромные деньги: живую силу надо заманивать деньгами, потери большие, санкции все же работают.
Именно поэтому в 2025 году российские власти впервые провели секвестр бюджета. Чиновники в РФ урезали "невоенные" расходы, в первую очередь - социальные. Дальше, скорее всего, будет только хуже.
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