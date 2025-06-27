Уже нет денег на войну? Путин неожиданно захотел сократить расходы на "оборону"

В частности Путин оценил весь валовой внутренний продукт (ВВП) России в 223 триллиона рублей. А Россия, по его словам, тратит на войну 6,3% ВВП, что и составляет те самые 13,5 триллиона рублей.

"Много или мало? Немало, немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией", - признал Путин.

При этом диктатор заявил, что Россия планирует сокращать "оборонные" расходы. Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая, по словам Путина, активно наращивает оборонные расходы, что Кремлю очень не нравится.