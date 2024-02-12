Уже есть списки? Правда ли, что в ЕС вводят частичную депортацию украинцев

В соцсетях распространяют информацию, что ЕС вводит частичную депортацию украинцев, причем якобы, уже появились даже списки тех, кого депортируют. На самом деле это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI ).

Суть фейка

Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию, что с 15 февраля 2024 года начнется частичная депортация украинцев, находящихся в странах Евросоюза. При этом даже опубликованы списки тех, кого депортируют.

Как есть на самом деле

В контакт-центре украинского МИД и в посольстве Украины в Чехии на запрос расследователей Gwara Media, известно ли им что-либо о подобных сообщениях и списках, ответили отрицательно - слышат об этом впервые.

Фактчекеры проверили ссылку, которая выводила на списки, перешли в закрытый Telegram-канау, но увидеть реальные данные людей, "подлежащих депортации", им так и не удалось.

"Итак, распространенная в сети "новость о депортации" - это типичный кликбейт, направленный на увеличение аудитории Telegram-канала и распространение панических настроений", - отмечают в Центре.

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Ранее польский генерал, командующий Сухопутными войсками в отставке, Вальдемар Скшипчак предложил облегчить работу администрации президента Владимира Зеленского с находящимися в Польше украинскими новобранцами.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву депортировать их", - заявил он.

При этом в МИД Польши считают, что этот вопрос следует урегулировать на уровне всех стран ЕС.

В то же время Сейм Польши проголосовал за решение о продлении временной защиты для украинских беженцев.