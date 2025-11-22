Уже в пути. Украина получит пакет энергетической помощи от Нидерландов, - Зеленский

"Хороший разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и возможностей, которые появились сейчас. Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что один из энергетических пакетов - различное оборудование, в том числе и трансформаторы, - уже на пути в Украину.

"Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь", - добавил президент Украины.