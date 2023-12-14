Уже 86 недель. Беларусь продолжила учения с армией России

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 25 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что полигоны "Доманово" и "Гожский" продолжают работу без перерывов, остальные же на выходных 16 и 17 декабря.
Обучение на полигонах продолжено с 18 декабря и до:
Фото: Учения в Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Обучение продолжается непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 86 недель.
Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.
Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.
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