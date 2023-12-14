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Уже 86 недель. Беларусь продолжила учения с армией России

Архивное фото: Беларусь продолжила учения с армией России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что полигоны "Доманово" и "Гожский" продолжают работу без перерывов, остальные же на выходных 16 и 17 декабря. 

Обучение на полигонах продолжено с 18 декабря и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 23.12;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 25.12;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 23.12; 
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 22.12; 
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 22.12;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 22.12;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 24.12;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 23.12.

Фото: Учения в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Обучение продолжается непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 86 недель.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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