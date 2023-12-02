Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся не менее 11 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, остальные же на выходных 2 и 3 декабря", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продолжаются с 4 декабря и до:
"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 84 недели", - добавляет пресс-служба.
Фото: Уже 84 недели. Беларусь снова продолжила учения с российскими военными (t.me/Hajun_BY)
Роль Беларуси в войне России против Украины
Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.
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