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Уже 83 недели. Беларусь снова продолжила учения с российскими военными

Воскресенье 26 ноября 2023 14:28
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Уже 83 недели. Беларусь снова продолжила учения с российскими военными Фото: Уже 83 недели. Беларусь снова продолжила учения с российскими военным (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 25 и 26 ноября", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.12;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 02.12;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.12;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 03.12;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;

"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 83 недели", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

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