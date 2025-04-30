Уже 48 стран полностью или частично запретили вывозить лом, - GMK Center

По состоянию на конец марта 2025 г., уже 48 стран мира ввели 75 ограничений на экспорт лома. Причем во многих странах таких ограничений сразу несколько.

В ЕС тоже больше одного ограничения на экспорт лома. В марте 2024 г. Европейский Совет принял изменения в Регламент о перевозке отходов, которые ограничили экспорт лома в страны, не входящие в ОЭСР. А в марте 2025 г. Европейская Комиссия начала рассмотрение возможности введения дополнительных ограничений на экспорт лома.

В Казахстане тоже запретили экспорт лома за пределы Евразийского экономического сообщества, оставив экспортную пошлину для других поставок.

Существуют разные причины для введения ограничений на экспорт лома. Прежде всего, страны хотят обеспечить достаточные поставки лома для внутренних потребностей, особенно учитывая важность лома для декарбонизации металлургической промышленности. Кроме того, доступные цены на лом являются необходимым условием для поддержания конкурентоспособности местной "зеленой" металлургии.

Введение ограничения на экспорт лома также может быть зеркальной мерой, чтобы выровнять условия работы со странами, которые уже ввели аналогичные торговые барьеры.

Как известно, в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС - нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем - в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.