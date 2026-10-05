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Уже 300 лет. Посол Польши назвал Россию источником всего зла в Европе

10:53 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Уже 300 лет. Посол Польши назвал Россию источником всего зла в Европе Фото: Польский дипломат назвал Россию источником всех проблем (facebook.com_PolishEmbassyKyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кремль является источником боли и зла как для Украины, так и Польши, уже более 300 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Лукасевич подчеркнул, что вторжение и агрессия против Украины напоминают историю. По его словам, из нее нужно извлечь урок, а не искать то, что разъединяет.

"В этом и заключается суть истории этого региона: источник боли, страданий и зла в международных отношениях (если можно соединить мораль и политику) находится в Кремле. И так было всегда - последние 300-400 лет", – сказал дипломат.

"Бывают мелкие размолвки между нами, но мы знаем, где источник главных проблем. И мы действительно не останавливаемся в своем ответе на это", - добавил он.

Во время разговора дипломата спросили, согласен ли он с послом Украины в Польше Василием Боднаром, ответившим в интервью РБК-Украина, что другого врага, кроме России, нет.

"Абсолютно. Есть социологические опросы и исследования на этот счет. И поляки это видят", - ответил Лукасевич.

"Даже этот большой опыт приема беженцев, приема украинцев, бежавших от войны - это был как братский акт помощи, так и болезненный урок того, что мы сами пережили раньше. Так что это абсолютно так: Россия является источником всех проблем", - подчеркнул временный поверенный.

Напомним, в июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые переговоры о завершении войны должны проходить с участием Польши.

Он также выразил недовольство форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Туск отверг призывы оппозиции блокировать помощь Украине.

Он отреагировал на слова кандидата в премьеры от партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека, требовавшего от Варшавы "заставить ЕС" остановить финансирование оружия для Украины и его восстановления.

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