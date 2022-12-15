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Уже 12 случай. Пограничники Румынии нашли тело мужчины на берегу Тисы

Новина українською →
Румыния, Четверг 15 декабря 2022 13:03
Уже 12 случай. Пограничники Румынии нашли тело мужчины на берегу Тисы Фото: пограничники Румынии нашли тело мужчины на берегу Тисы (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Тело человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, нашли румынские пограничники. Мужчину без признаков жизни обнаружили утром в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Никаких документов при нем не нашли. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", - говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, с начала вторжения РФ это уже 12 случай обнаружения тела мужчины на украинско-румынском речном участке границы, где пограничники фиксируют наибольшее количество попыток нарушения госграницы.

В ГНСУ добавили, что глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

Как сообщалось, в конце ноября украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию, заплатив за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.

Напомним, что более семи миллионов граждан, 20% от фактического населения Украины, уехали за границу и почти 5 миллионов украинцев стали переселенцами в пределах своей страны.

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