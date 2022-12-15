Вже 12 випадок. Прикордонники Румунії знайшли тіло чоловіка на березі Тиси

Тіло людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, знайшли румунські прикордонники. Чоловіка без ознак життя виявили вранці у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПСУ.

"Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", - йдеться в повідомленні. Як зазначають прикордонники, від початку вторгнення РФ це вже 12 випадок виявлення тіла чоловіка на українсько-румунській річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держрубежу. В ДПСУ додали, що глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.