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Вже 12 випадок. Прикордонники Румунії знайшли тіло чоловіка на березі Тиси

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Румунія, Четвер 15 грудня 2022 13:03
Вже 12 випадок. Прикордонники Румунії знайшли тіло чоловіка на березі Тиси Фото: прикордонники Румунії знайшли тіло чоловіка на березі Тиси (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Тіло людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, знайшли румунські прикордонники. Чоловіка без ознак життя виявили вранці у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПСУ.

"Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають прикордонники, від початку вторгнення РФ це вже 12 випадок виявлення тіла чоловіка на українсько-румунській річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держрубежу.

В ДПСУ додали, що глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

Як повідомлялося, наприкінці листопада українські прикордонники затримали чоловіка, який збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини, заплативши за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, що понад сім мільйонів громадян, що 20% від фактичного населення України, виїхали за кордон та майже 5 мільйонів українців стали переселенцями в межах своєї країни.

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