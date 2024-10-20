Вдоль всей линии фронта за день зафиксировано 95 боев, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Сегодня под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходыно, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водологи, Мощенко, Большая Писаревка, Гремяч, Жоведь. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жоведь и Новеньке.

Кроме того, по имеющейся информации в настоящее время, враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области России, применив 17 КАБ.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосинового на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового и Заречного. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боев, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции ураинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, два раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Сухой Яр и Михайловка продолжаются девять боев. В настоящее время украинскими защитниками отражено 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Луча, Селидового и Михайловки.

Горячее всего на Кураховском направлении, здесь длится 13 боев в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Еще тринадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Времивском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

На Ореховском направлении две атаки врага отбиты нашими защитниками в районе Работино, еще одна - продолжается.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.