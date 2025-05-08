"Взаимовыгодное сотрудничество": ЕС продлил "торговый безвиз" для украинского металла

Европарламент поддержал продление "торгового безвиза" для украинской стали и железа еще на три года. В Брюсселе подчеркивают: это не благотворительность, а стратегическое взаимовыгодное сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента.
В четверг, 8 мая, депутаты Европейского парламента проголосовали за продление "торгового безвиза", то есть приостановление действия квот и таможенных пошлин, для импорта украинских железа и стали в Европу. "Безвиз" должен был завершиться 5 июня 2025 года.
ЕС принял Регламент об автономных торговых мерах (ATM), которым с 4 июня 2022 года были отменены пошлины и квоты на ряд украинских товаров. С тех пор эти меры неоднократно возобновлялись, и теперь Европарламент одобрил очередное продление.
Как заявили в Европарламенте, это было сделано, чтобы предоставить Украине критически важные экспортные поступления, в частности за счет поддержки металлургической отрасли.
"Металлургическая промышленность Украины - это хребет украинской экономики. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам России. Углубление торговых отношений между ЕС и Украиной - это не благотворительность, а взаимовыгодное сотрудничество", - заявила докладчик Европарламента Карин Карлсбро.
За резолюцию проголосовали 354 депутата, 147 - против, еще 53 воздержались.
Новая редакция регламента вступит в силу после согласования с Советом ЕС и будет действовать три года - до июня 2028 года.
Еврокомиссия также работает над долгосрочным решением, чтобы обеспечить стабильность в торговле между ЕС и Украиной.
Напомним, ЕС ввел автономные меры для торговли с Украиной 4 июня 2022 года, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.
В мае 2023 года Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.
В январе этого года премьер Денис Шмыгаль рассказал о работе Украины над заключением "промышленного безвиза" с Евросоюзом.
Однако, по данным СМИ, ЕС якобы не планирует продлевать "торговый безвиз" с Украиной полностью после того, как его действие завершится 5 июня. Блок может оставить торговые преференции только для некоторых украинских товаров, которые импортируют страны ЕС.
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