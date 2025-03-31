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Взаимные пошлины будут применены ко всем странам, - Трамп

Понедельник 31 марта 2025 05:12
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Взаимные пошлины будут применены ко всем странам, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дональд Трамп заявил, что ответные пошлины, о которых он объявит на этой неделе, будут охватывать все страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Своим заявлением президент США развеял слухи о том, что он может ограничить первоначальный объем пошлин.

"Начнем со всех стран, посмотрим, что получится... Я не слышал ни одного слуха о 15 странах, 10 или 15", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Отметим, что Трамп намерен ввести так называемые взаимные тарифы 2 апреля. Это станет ключевым элементом его плана по восстановлению баланса в мировой торговле и стимулированию американского производства, а также позволит собирать тарифные платежи для финансирования приоритетов своей внутренней политики. Среди них - продление налоговых льгот, введенных в его первый президентский срок, и новые налоговые послабления, обещанные во время предвыборной кампании 2024 года.

Белый дом пока не уточнил, какие именно тарифы будут введены, как они будут рассчитываться и что должны сделать страны, чтобы получить желанные исключения. Трамп также заявил, что его тарифы будут учитывать нетарифные барьеры других стран, но пока не объяснил, каким образом будут производиться эти расчёты. Администрация также не сообщила, когда именно новые тарифы вступят в силу.

"Мы будем относится к ним гораздо лучше, чем они относились к нам, но для страны это существенные деньги", - добавил президент США.

Напомним, The Washington Post писало 29 марта, что Дональд Трамп призывает своих старших советников к более решительным действиям по тарифной политике, которая будет объявлена в среду, 2 апреля.

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