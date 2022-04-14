Може викликати продовольчу кризу. В ООН стурбовані наслідками війни в Україні

В ООН попередили, що війна в Україні може викликати глобальні наслідки. Зокрема, можуть виникнути проблеми з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН .

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні може викликати "тривимірну кризу" в тих областях, які раніше постраждали від пандемії коронавірусу і змін клімату.

"Зараз ми зіткнулися з великим штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються... Найбільш вразливі люди в усьому світі можуть стати побічними жертвами ще однієї катастрофи, за яку вони не несуть відповідальності", - зазначив Гутерріш.

У звіті ООН йдеться, що Україна і Росія забезпечують близько 30% пшениці і ячменю, споживаних у світі. ООН заявляє, що до 1,7 млрд людей в 107 країнах, ймовірно, відчують на собі вплив принаймні однієї з трьох криз, особливо в Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці і Карибському басейні.