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Може викликати продовольчу кризу. В ООН стурбовані наслідками війни в Україні

Фото: в ООН попередили про можливу гуманітарну кризу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В ООН попередили, що війна в Україні може викликати глобальні наслідки. Зокрема, можуть виникнути проблеми з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні може викликати "тривимірну кризу" в тих областях, які раніше постраждали від пандемії коронавірусу і змін клімату.

"Зараз ми зіткнулися з великим штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються... Найбільш вразливі люди в усьому світі можуть стати побічними жертвами ще однієї катастрофи, за яку вони не несуть відповідальності", - зазначив Гутерріш.

У звіті ООН йдеться, що Україна і Росія забезпечують близько 30% пшениці і ячменю, споживаних у світі. ООН заявляє, що до 1,7 млрд людей в 107 країнах, ймовірно, відчують на собі вплив принаймні однієї з трьох криз, особливо в Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці і Карибському басейні.

Нагадаємо, в ООН заявили, що гуманітарне перемир'я в Україні поки неможливе, так як сторони не погодилися до припинення бойових дій.

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