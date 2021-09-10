Виклик посла США в МЗС Росії: стала відома причина

Посла США в Москві Джона Саллівана 10 вересня викликали в МЗС Росії. Його прийняв заступник голови російського дипвідомства Сергій Рябков. Він висловив йому протест за нібито американське "втручання" у вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС РФ .

У російському дипвідомстві заявили, що "володіють незаперечними доказами" порушення російського законодавства американським "цифровими гігантами" при підготовці та проведенні виборів до Державної Думи.

"У зв'язку з цим заявлено про категоричну неприпустимість втручання у внутрішні справи нашої країни", - вказується в релізі.

Відзначається, що в ході зустрічі сторони також обговорили деякі інші питання двосторонніх відносин.