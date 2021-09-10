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Виклик посла США в МЗС Росії: стала відома причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посла США в Москві Джона Саллівана 10 вересня викликали в МЗС Росії. Його прийняв заступник голови російського дипвідомства Сергій Рябков. Він висловив йому протест за нібито американське "втручання" у вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС РФ.

У російському дипвідомстві заявили, що "володіють незаперечними доказами" порушення російського законодавства американським "цифровими гігантами" при підготовці та проведенні виборів до Державної Думи.

"У зв'язку з цим заявлено про категоричну неприпустимість втручання у внутрішні справи нашої країни", - вказується в релізі.

Відзначається, що в ході зустрічі сторони також обговорили деякі інші питання двосторонніх відносин.

Нагадаємо, вдень 10 вересня стало відомо, що посла США викликали в МЗС Росії. У ЗМІ припустили, що це могло бути пов'язано з відмовою російським журналістам в акредитації на заходи 11 вересня, які пройдуть в Нью-Йорку.

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