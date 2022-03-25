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Вижили лише троє. ЗСУ знищили батальйонну групу 200-ї омбр Росії, - Арестович

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Українська армія повністю знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії. Зокрема, з 648 військових вижили лише троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська частково пробили сухопутний коридор від окупованого Криму до Донбасу.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України