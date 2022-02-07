Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову

Вихід на пенсію в Україні у 60 років залежить від страхового стажу. З 1 січня 2022 року він становить щонайменше 29 років.

Згідно із законом, право на призначення пенсії за віком залежить від набутого страхового стажу. Так, на пенсію можна вийти у 60 років за наявності такого страхового стажу:

у 2022 році - не менше 29 років;

у 2023 році - не менше 30 років;

у 2024 році - не менше 31 року;

у 2025 році - не менше 32 років;

у 2026 році - не менше 33 років;

у 2027 році - не менше 34 років;

у 2028 році - не менше 35 років.

Зазначимо, у випадку, якщо стажу недостатньо, наступний етап виходу на пенсію за віком настає у 63 або 65 років. Знову ж таки, залежно від стажу.