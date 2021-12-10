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Чи вийдуть з "червоної" зони всі регіони до Нового року: прогноз KSE

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Київській школі економіки розповіли, чи вийдуть з "червоної" зони всі регіони до Нового року. Якщо регіони зараз візьмуть під контроль коефіцієнт виявлення випадків, вони можуть вийти з "червоного" рівня і в цьому році.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Коли регіони почали входити в червоний рівень епідемічної небезпеки, ми в Київській школі економіки говорили, що очікуємо ще в 2022 році "червоні" регіони. Чому? Тому що зараз "дельта"-хвиля, для її стримування необхідно більше часу, більш жорсткі обмеження", - зазначив він.

Разом з тим, експерт вважає реалістичним сценарій, що до Нового року всі регіони вийдуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки, якщо стабілізують показник виявлення нових випадків.

"Якщо ж такого швидкого взяття під контроль коефіцієнта виявлення випадків, тобто нарощування тестування, не буде, то якісь регіони - якісь з цих десяти, які є зараз - можуть увійти в 2022 рік з "червоним" рівнем. Але, дійсно, абсолютно реалістична ситуація, коли в цьому році в рамках поточної хвилі всі регіони України вийдуть з "червоного" рівня", - зазначив він.

Нагадаємо, ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони.

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