Виведення військ з портів Ємену йде за планом, - ООН

Фото: війна в Ємені (twitter.com/bbclysedoucet)

Спостерігачі ООН стежать за виведенням військ повстанців

Перший день виведення повстанців руху Хуті (хуситів) з двох із трьох портів Червоного моря, які вони пообіцяли звільнити у західному Ємені згідно з мирною угодою, пройшов за планом. Про це заявили в Організації Об’єднаних Націй, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

ООН моніторить виведення хуситів з портів Саліф та Рас-Іса, які повстанці утримували з 2014 року. Представники ООН планують представити звіт на засіданні Ради безпеки 15 травня.

"Команди представників ООН в усіх трьох портах одночасно спостерігають за відходом військових угруповань і тим, як відповідальність за безпеку перебирає берегова охорона", - йдеться у заяві ООН.

Нагадаємо, в Ємені повстанці з племен Хуті заявили, що після початку режиму припинення вогню почали проводити виведення своїх військ за посередництва ООН з ключових портів міста Ходейда.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ємені в результаті атаки аравійської коаліції загинули понад 10 осіб. Представник міністерства охорони здоров'я Ємену повідомив, що жертвами удару бойових літаків аравійської коаліції по одному з передмість Сани стали щонайменше 13 осіб, ще майже 100 людей отримали поранення.