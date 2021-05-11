Виведення бізнесу із "тіні" може збільшити надходження до бюджету на 50-60%, - нардеп

"Білі підприємства і так мають зараз величезне податкове навантаження. Треба боротися і давати інструменти для того, щоб із тіні підняти той великий пласт економіки, 40 і більше відсотків по різним даним, тіньової економіки в Україні. Всі вони мають також сплачувати податки. Ви зрозумійте, наскільки ми можемо збільшити надходження в бюджет. На 50-60%", - сказала Южаніна.

За її словами, наразі Україна має йти шляхом податкової лібералізації, а не посилення податкового тиску. Саме зменшення податків дозволить вивести економіку з тіні.

"Що породжує тіньову економіку? Найбільше - неможливість сплатити податкове навантаження на фонд заробітної плати. Бо коли треба за кожні 100 гривень заплатити 415 гривень в бюджет, то, наприклад, середній український бізнес такого податкового навантаження не витримує", - пояснила Южаніна.

Вона також нагадала, що саме такий результат дало зменшення ЄСВ у 2016 році - внаслідок зниження ставки податку майже вдвічі обсяг надходжень від нього не змінився, тобто більше підприємців почали виплачувати людям "білу" зарплату.

"Коли у 2016 році знизили ставку єдиного соціального внеску з 40 і більше відсотків, від 40 до 46, до 22%, за два роки фонд заробітної плати виріс до тих розмірів, що в абсолютній величині єдиного соціального внеску сплачували стільки ж. Чому він виріс? Тому що тоді була якраз і податкова амністія", - розповіла Южаніна.