Виведення американських військ з Сирії не означає кінець боротьбі з ІД, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео відзначив, що бойовики ІД продовжують становити загрозу

Виведення американських військ з Сирії не означає кінець боротьби з терористичним угрупуванням "Іламська держава" та закликав інші країни продовжити боротьбу з ІД в Сирії та Іраку. Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Помпео відзначив, що бойовики ІД продовжують становити загрозу.

"Це боротьба, яку ми продовжимо разом з вами. Виведення військ по суті є тактичною зміною, а не зміною місії. Це просто є новою фазою в старій боротьбі", - зазначив Помпео.

Він також закликав партнерів по коаліції надати допомогу для остаточної перемоги над ІД, у тому числі, шляхом фінансування.

"Для того щоб наша перемога була остаточною і міцною, ІД повинна перестати становити загрозу для наших країн. Не повинно бути безпечного притулку, звідки ІД могла б здійснювати напади", - додав Помпео.

Зазначимо, президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.

Нагадаємо, 6 лютого Сенат Конгресу Сполучених Штатів схвалив санкції проти Сирії та її союзників, серед яких Росія і Іран.