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Вивезли радіоактивні матеріали з Чорнобильської АЕС. Викрито незаконну схему

Фото: викрили схему з вивозу небезпечних матеріалів з Чорнобильської АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили незаконну схему з вивозу радіоактивних матеріалів з Чорнобильської АЕС. Фігуранти справи також привласнили близько 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2015-2016 роках був укладений договір між приватним підприємством та Чорнобильською АЕС. Компанія повинна була демонтувати, переробити та звільнити від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинної зали 1-го блоку станції. Це є останнім етапом поводження з радіоактивними матеріалами.

Підприємець фактично не провів деактивацію труби масою 391,5 тонни. При цьому робітники підробили документи та привласнили 3 млн гривень з державних коштів.

Також з Зони відчуження вивезли заражені іонізуючим випромінюванням матеріали, після чого їх передали третім особам.

Наразі керівнику приватного підприємства повідомлено підозру за декількома статтями КК України (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: викрили схему з вивозу небезпечних матеріалів з Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, що у Києві викрили групу псевдоволонтерів, які привласнили кошти, які збирали на лікування дітей.

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