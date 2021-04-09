Витягала поранених під Шумами: військовий медик отримала орден Богдана Хмельницького

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на сторінці у Facebook .

Указ про нагородження орденом був виданий президентом України Володимиром Зеленським 7 квітня.

"Світлана - військовий медик, ризикуючи власним життям, витягувала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами 26 березня", - написав Данілов.

Орденом Богдана Хмельницького нагороджують громадян за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Орден має три ступені: перший, другий та третій.

Фото: Світлана Земліна (facebook.com/danilov.oleksiy)

Як відомо, 26 березня снайпер проросійських бойовиків обстріляв позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми. В результаті того обстрілу загинули четверо військовослужбовців, а двоє - отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, що спочатку смертельне поранення отримав сержант, а потім снайпер смертельно поранив командира групи, який здійснював евакуацію пораненого бійця. Після цього, поранення отримали старшина та старший солдат, а двоє військових, які прибули для їх евакуації були вбиті ворожим снайпером.