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Висилка дипломата РФ з Косово: Москва розцінила це, як провокацію

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні влада Косово вислала співробітника місії ООН від Росії через шкідливу діяльність. Кремль, зі свого боку, розцінив це, як провокацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Розцінюємо це "рішення" Приштини як чергову антиросійську та антиоонівську провокацію, вжиту, щоб вислужитися перед західними менторами", - відзначили у дипмісії Росії.

Водночас у посольстві Росії розраховують на те, що Косово отримає жорстку й недвозначну відповідь по лінії МООНК.

"Закликаємо оонівську адміністрацію краю повною мірою убезпечити її російських співробітників", - відзначають у посольстві.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Косово оголосило співробітника місії ООН від Росії персоною нон грата за шкідливу діяльність.

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ООНРосійська ФедераціяКосово