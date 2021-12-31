Висилка дипломата РФ з Косово: Москва розцінила це, як провокацію

Сьогодні влада Косово вислала співробітника місії ООН від Росії через шкідливу діяльність. Кремль, зі свого боку, розцінив це, як провокацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
"Розцінюємо це "рішення" Приштини як чергову антиросійську та антиоонівську провокацію, вжиту, щоб вислужитися перед західними менторами", - відзначили у дипмісії Росії.
Водночас у посольстві Росії розраховують на те, що Косово отримає жорстку й недвозначну відповідь по лінії МООНК.
"Закликаємо оонівську адміністрацію краю повною мірою убезпечити її російських співробітників", - відзначають у посольстві.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Косово оголосило співробітника місії ООН від Росії персоною нон грата за шкідливу діяльність.