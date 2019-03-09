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Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ, - Порошенко


За словами Порошенка, ракетна зброя збільшить надійність оборони країни

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие большого радиуса действия, чтобы сдержать агрессию России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Twitter.

По словам президента Порошенко, высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия увеличит надежность обороны Украины и сделает Российскую Федерацию более сдержанной.

"Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону - надежнее", - заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что после выхода России и Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и малой дальности Украина также лишилась обязательств относительно дальности полета ракет.

"Из-за то, что Россия де-факто нарушила договор о ракетах средней и малой дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже избавились от определенных обязательств, которых придерживались ранее. Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что неоднократные нарушения Россией договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привело к его распаду.

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