Україна звинуватила РФ у розпаді ракетного договору

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна наголошує, що РФ може здійснювати військовий тиск на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) заявили, що неодноразові порушення Росією договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) призвело до його розпаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України.

У МЗС наголошують, що указ президента РФ від 4 березня 2019 року про призупинення участі в ДРСМД демонструє те, що цинічність є основним принципом державної політики РФ.

"Україна спільно з американськими партнерами засудила розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу", - йдеться в заяві.

Крім того наголошується, що саме "Іскандер-М" був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в Автономній Республіці Крим.

"Потенційний військовий тиск РФ на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД, метою якого є встановлення тотального контролю Москви над широким регіоном від Балтії до Середземного моря, створює серйозну загрозу всьому європейському континенту", - наголошують в МЗС України.

У міністерстві також додають, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у т.ч. відповідне ракетне озброєння.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М".