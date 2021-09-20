Високі тарифи на перевезення не зроблять УЗ прибутковою, потрібно збільшувати базу клієнтів, - економіст

"Коли йдеться про перевезення основних вантажів – залізна руда, вугілля, зернові, метали, нафтопродукти і т.д. Тобто речі, які є масовими – пісок, щебінь, те що потрібно для будівництва – це масові види продукції. То завдання ваше (УЗ – ред.) не в тому, щоб максимально збільшити тарифи, більше наварити... До чого це призводить? Бо замість того, що частина йде потім в приватний сектор, ще й інша річ. Якщо брати аграріїв, то що вони роблять? Вони починають везти все це шляхами, розбиваючи їх", - пояснив Кушнірук.

Він наголосив: від підвищення тарифів УЗ замість очікуваних додаткових доходів лише втрачає, адже її клієнти шукають інші можливості для перевезень. Тому акцент в своїй політиці компанія має робити на збільшення кількості своїх клієнтів, для чого потрібно покращувати сервіс перевезень та встановити обгрунтовані тарифи.



"Ці масові вантажі не повинні давати суперприбуток, але вони вам дають головне, вони вам дають потік, грошовий постійний потік. І це для будь-якого бізнесу надзвичайно важливо", - сказав Кушнірук.

