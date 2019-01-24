Найвищої якості: корми для несучок від "Укрлендфармінг" отримали міжнародний сертифікат

Комбікормовий завод ТОВ СП "Весна 21" отримав сертифікат НАССР, який гарантує виробництво безпечних кормів для курей-несучок. Підприємство поставляє корми високої якості на основні птахофабрики агрохолдингу "Авангард", що входить до Групи компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка.

"Ми виробляємо понад 200 тис. Тонн кормів для курей в рік, і всі вони поставляються на птахофабрики" Авангарду ", де виробляється найбільша кількість курячих яєць не тільки в Україні, але і в Євразії, - розповідає директор ТОВ СП" Весна 21 "Максим Величко - Коли ми подавали заявку на сертифікацію по НАССР, ми прагнули отримати свідоцтво, що наші корми безпечні. якість кормів безпосередньо впливає на якість самих яєць і яєчних продуктів. Тепер наші споживачі в Україні та за кордоном можуть бути впевнені - ми дотримуємося високих міжнародних орм ".

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) - це міжнародна система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок на виробництві, що особливо важливо при виробництві харчових продуктів. В рамках Групи компаній «Укрлендфармінг" фахівцями, які проводили дослідження за системою НАССР, була проаналізована вся ланцюжок виробництва курячих яєць від виробництва кормів до їх поставки на птахофабрики і згодовування птиці. Згідно з результатами досліджень, комбікормовий завод ТОВ СП "Весна 21", який знаходиться в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, виробляє якісні та безпечні корми.

"Щоб експортувати яйця, необхідно відповідати багатьом міжнародним стандартам, досить високим. Це стосується і санітарних умов роботи персоналу та умов утримання птиці, і кормів, якими ми годуємо несучок - зазначає керівник PR-відділу агрохолдингу" Авангард "Маріанна Коніна, - Звичайно, корми - дуже важлива ланка, і отримання сертифіката НАССР є "зеленим світлом" для збільшення експорту яєць в Європейський Союз, де така вимога є ключовим для постачальників яєць ".

Нагадаємо, що недавно "Укрлендфармінг" інвестував 2 млн грн в обладнання нової лінії з виробництва соєвого масла і макухи на комбікормовому заводі ТОВ СП "Весна 21". Агрохолдинг "Авангард", що входить до складу Групи компаній «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка - найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні і Євразії. Підприємства Групи компаній є одними з найбільших платників податків України.