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Такі висловлювання неприпустимі. Зеленський обговорив з Бенетом висловлювання глави МЗС РФ

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом ситуацію на сході країни та висловлювання Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Говорив також з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Привітав його з днем незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході України й особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні та абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили весь світ", - прокоментував президент України.

Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

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Володимир ЗеленськийМаріуполь