Такі висловлювання неприпустимі. Зеленський обговорив з Бенетом висловлювання глави МЗС РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом ситуацію на сході країни та висловлювання Лаврова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Говорив також з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Привітав його з днем незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході України й особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні та абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили весь світ", - прокоментував президент України.
Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.
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