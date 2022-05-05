Такие высказывания недопустимы. Зеленский обсудил с Бенетом высказывания главы МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом ситуацию на востоке страны и высказывания Лаврова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"Говорил также с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Поздравил его с днем независимости государства Израиль, проговорили ситуацию на востоке Украины и особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, возмутившие весь мир", - прокомментировал президент Украины.
Как ранее сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.
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