Вишинського етапують в Київське СІЗО, - Денісова

Вишинського етапують 9 березня

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из Херсонского в Киевское СИЗО. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова сообщила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова ей заявила, что хочет присутствовать на судебном заседании по делу Вышинского.

"Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО", - отметила Денисова.

Денисова добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского о незаконности его задержания.

Напомним, сегодня Вышинскому вручили обвинительный акт. Далее материалы дела передаются в суд. РБК-Украина писало, что суд оставил под стражей Вышинского до апреля.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.