Вишинський заявив, що його не цікавить обмін

Вишинський вважає обвинувачення надуманими

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський заявив, що не подавав прохання до російського президента про те, щоб взяти участь в обміні. Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Він сказав , що вважає обвинувачення надуманими.

"Я не подав прохань до президента Путіна стосовно обміну. Для мене не свобода важлива. Мене цікавить справедливість, а не обмін", - зазначив Вишинський.

Він висловив свою позицію стосовно питання можливого обміну його на українських політв'язнів у Росії.

"Питання обміну, додам, мене особисто взагалі не цікавить", - зазначив обвинувачений.

Крім того, Вишинський пояснив, звідки у нього російський паспорт і навіщо йому знадобилося російське громадянство.

"У мене є дружина, яка є громадянкою РФ, і вона живе в Москві. Я хотів мати можливість опинитися з нею в одній країні. Якщо це у кого-то це викликає питання, то це моє особисте бажання і моє життя", - розповів він .

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відповіла замість Вишинського про те, що Кирило отримав паспорт РФ у 2015 році.

"Якщо чесно, я не пам'ятаю в якому році отримав російський паспорт", - додав він.

Головуючий суддя Сергій Стороженко на початку засідання задовольнив клопотання захисту частково про те, щоб дозволити Вишинському перебувати поруч з адвокатами, а не в боксі для затриманих.

Додамо, перед засіданням журналісти поцікавилися у Тетяни Москалькової про те, як вона потрапила на територію України. Вона повідомила, що добиралась через Білорусь.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою".

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Вишинського не включили в списки на обмін з РФ через те, що його ім'я не звучало в пропозиціях на обмін з російської сторони.

Додамо, раніше повідомлялося, що Вишинський прибув до зали суду Верховного суду, де слухатимуть скаргу по його справі.