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Вишинський заявив, що його не цікавить обмін

Новини » Політика    20.03.2019 - 12:25
Вишинський заявив, що його не цікавить обмін
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинський вважає обвинувачення надуманими

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський заявив, що не подавав прохання до російського президента про те, щоб взяти участь в обміні. Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Він сказав , що вважає обвинувачення надуманими.

"Я не подав прохань до президента Путіна стосовно обміну. Для мене не свобода важлива. Мене цікавить справедливість, а не обмін", - зазначив Вишинський.

Він висловив свою позицію стосовно питання можливого обміну його на українських політв'язнів у Росії.

"Питання обміну, додам, мене особисто взагалі не цікавить", - зазначив обвинувачений.

Крім того, Вишинський пояснив, звідки у нього російський паспорт і навіщо йому знадобилося російське громадянство.

"У мене є дружина, яка є громадянкою РФ, і вона живе в Москві. Я хотів мати можливість опинитися з нею в одній країні. Якщо це у кого-то це викликає питання, то це моє особисте бажання і моє життя", - розповів він .

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відповіла замість Вишинського про те, що Кирило отримав паспорт РФ у 2015 році.

"Якщо чесно, я не пам'ятаю в якому році отримав російський паспорт", - додав він.

Головуючий суддя Сергій Стороженко на початку засідання задовольнив клопотання захисту частково про те, щоб дозволити Вишинському перебувати поруч з адвокатами, а не в боксі для затриманих.

Додамо, перед засіданням журналісти поцікавилися у Тетяни Москалькової про те, як вона потрапила на територію України. Вона повідомила, що добиралась через Білорусь.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою".

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Вишинського не включили в списки на обмін з РФ через те, що його ім'я не звучало в пропозиціях на обмін з російської сторони.

Додамо, раніше повідомлялося, що Вишинський прибув до зали суду Верховного суду, де слухатимуть скаргу по його справі.

У Верховному суді розпочалося засідання у справі Вишинського Москалькова прокоментувала можливий обмін Вишинського
Новини України обменКирило ВишинськийТетяна Москалькова
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