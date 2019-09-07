Вишинський готовий повернутися в Україну на судове засідання

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський готовий повернутися в Україну для участі в черговому судовому засіданні у його справі, як тільки буде зрозуміла дата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням онна російські ЗМІ.

За його словами, раніше судове засідання було призначено на 16 вересня, проте можливі зміни в даті.

"Я повинен уточнити у адвоката, оскільки це було раніше призначене засідання, на 16 вересня призначено два місяці тому. Адвокат уточнить, тому що там можливі зміни, тому що там йде пора. Він у секретаріату уточнить, і тоді я прийму рішення, коли повертатися", - заявив Вишинський.

Також він поділився, що дуже нервував в останні дні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

Раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

Кирило Вишинський був заарештований за підозрою у співпраці пропагандистським агентством РФ у травні 2018 року. Його звинувачували у державній зраді. 28 серпня київський апеляційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу для гавреда РІА "Новини України", відпустивши того з-під варти.