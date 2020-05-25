Вище за психологічну позначку: що відбувається з курсом долара 25 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,01 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 29,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,73 (26,65 - 22 травня), продажу - 27,01 (26,92 - 22 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,91 - 22 травня), продажу - 29,37 (29,40 - 22 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,29 (3,25 - 22 травня), продажу 3,77 (3,72 - 22 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,90 гривень за долар, курс купівлі - 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,26 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 травня довідковий курс на рівні 26,87 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 травня (26,74 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 27,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Аналітики прогнозують, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку протягом минулого тижня.