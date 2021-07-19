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Вище норми на 7,5 градусів: у Києві оновлений ще один температурний рекорд

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 11:38
Вище норми на 7,5 градусів: у Києві оновлений ще один температурний рекорд Фото: у Києві оновлено ще один температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п'ятницю, 16 липня, середньодобова температура повітря в Києві склала 28,8 градусів. Це максимум для цього дня за всю історію спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, температура була на 0,4 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року

"Така температура повітря на 7,6 градусів перевищила відповідну кліматичну норму", - йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, це вже 14-й температурний рекорд з початку літа. Всього з початку року в Києві встановлено 24 температурних рекорди.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

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