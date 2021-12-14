Вище 35 градусів тепла: Арктика побила температурний рекорд

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зареєструвала новий температурний рекорд в Арктиці. Там у червні 2020 року стовпчики термометрів показали +38 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН .

Таку погоду зафіксували у місті Верхоянську в Сибіру. Зазначають, що подібна температура "придатніша для Середземномор'я, ніж для Арктики". Влітку 2020 року температура в арктичній зоні Сибіру була на 10 градусів вища за норму.

За даними ООН, така аномальна погода стала причиною масштабних пожеж та втрати льоду. Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас заявив про сигнал зміни клімату на Землі.

"Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, що надійшли в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату", - сказав він.