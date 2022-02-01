Як зросли ціни на соціально значущі товари за останній тиждень: моніторинг Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 24 січня по 28 січня 2022 року. Серед 30 товарів суттєво подорожчали овочі, ліки та бензин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.
За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:
Водночас яйця курячі категорії С1 подешевшали на -5,7% до 31,73 гривень за десяток.
Антибіотики вітчизняні подорожчали на 2,6% до 39,67 гривень за 10 таблеток, антибіотики імпортні на 2,1% до 89,26 гривень за 10 таблеток, жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні - на 1,5% до 19,30 гривень за упаковку.
Бензин А-95 за тиждень подорожчав на 3,5% до 32,62 гривень за літр, дизельне пальне - на 3,9% до 31,80 гривень за літр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 12 січня ухвалив розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.