"Висловлюємо жах": Франція відреагувала на теракт в Оленівці

Франція висловлює жах у зв'язку з повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених в Оленівській колонії, що знаходиться під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке Міністерство Європи і іноземних справ .

У міністерстві зазначають, що у разі підтвердження інформації всі особи, відповідальні за злочини, що грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії.

Франція також активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.