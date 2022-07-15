Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств

Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців перевищить 20.0%, становить 58,2%.

Найвагоміший фактор для зростання споживчих цін - воєнні дії зазначили 93,2%. Суттєвий вплив на зростання споживчих цін також матимуть витрати на виробництво та обмінний курс (58,8% та 58,6% респондентів відповідно). Найменше на підвищення цін впливатимуть соціальні видатки бюджету (лише 4,9%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.