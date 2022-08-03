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Виконують завдання у цілковитій темряві. Унікальні кадри роботи воїнів ССО

Фото: виконують завдання у цілковитій темряві. Унікальні кадри роботи воїнів ССО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Сил спеціальних операцій готові до виконання завдань у будь-який час. ЗСУ опублікували відео прибуття військових на місце виконання вночі у темряві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.

Воїни ССО переправлялись через водойму вночі у цілковитій темряві.

Українські військові готові захищати свою землю у будь-який час та за будь-яких обставин.

Нагадаємо, військові Збройних сил України знищили рідкісну російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.

Окрім того, українські десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області.

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Збройні сили УкраїниСили спеціальних операцій