Не виконують передвиборчі обіцянки: три чверті українців не довіряють партіям

Основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) та залежність від олігархів (31%).

На думку респондентів, існуючим в Україні політичним партіям найбільше не вистачає уміння та бажання захищати інтереси простих людей (43%) та уміння вирішувати конкретні проблеми, що турбують простих громадян (34%). Також партіям не вистачає незалежності від олігархів (30%) та прозорості і підзвітності перед суспільством (24,5%). Лише 8% респондентів вважають, що партіям не вистачає достатнього фінансування на свою діяльність.

Респонденти зазначають, що основні міркування для підтримки тієї чи іншої партії для голосування на виборах зазвичай полягають у здатності партії захищати інтереси простих людей (39%), доброчесності партії (27%) та наявності у партії професіоналів з управлінським і менеджерським досвідом (22%).

Водночас, порівняно з 2015 роком стало більше людей, які вважають, що в Україні все ж є партія, яка представляє їхні інтереси. Так, частка таких людей зросла з 23% до 36%.

За даними опитування, близько 19% українці загалом готові долучитись до політичних партій.