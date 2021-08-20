Виконуватиме "нудні справи": Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда

Відомо, що робот буде обладнаний чіпами й датчиками, які компанія використовує під час будівництва власних автомобілів.

"В принципі, якщо подумати, що ми зараз робимо з автомобілями, то Tesla, можливо, є найбільшою у світі робототехнічною компанією, тому що наші автомобілі - це як напіврозумні роботи на колесах", - відзначив Маск.

В основі Tesla Bot закладений повністю автономний комп'ютер Dojo та нейронні мережі, які здатні не лише розпізнавати навколишню місцевість, але й орієнтуватися в ній.

Серед відомих характеристик можна відзначити:

зріст складатиме 172 см;

вага - 57 кілограмів;

екран з корисною інформацією буде на місці обличчя гуманоїда;

здатний розвивати швидкість до 8 км/год.

Маск додав, що робот допомагатиме своїм господарям виконувати різні "нудні" справи. Наприклад, він зможе ходити замість інших в магазин.