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Виконуватиме "нудні справи": Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla, яка належить підприємцю та інженеру Ілону Маску, заявила про намір побудувати власного робота-гуманоїда. Перший прототип з’явиться вже у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію від Tesla.

Відомо, що робот буде обладнаний чіпами й датчиками, які компанія використовує під час будівництва власних автомобілів.

"В принципі, якщо подумати, що ми зараз робимо з автомобілями, то Tesla, можливо, є найбільшою у світі робототехнічною компанією, тому що наші автомобілі - це як напіврозумні роботи на колесах", - відзначив Маск.

В основі Tesla Bot закладений повністю автономний комп'ютер Dojo та нейронні мережі, які здатні не лише розпізнавати навколишню місцевість, але й орієнтуватися в ній.

Серед відомих характеристик можна відзначити:

  • зріст складатиме 172 см;
  • вага - 57 кілограмів;
  • екран з корисною інформацією буде на місці обличчя гуманоїда;
  • здатний розвивати швидкість до 8 км/год.

Маск додав, що робот допомагатиме своїм господарям виконувати різні "нудні" справи. Наприклад, він зможе ходити замість інших в магазин.

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TeslaИлон Маск