RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виконали запит на 90%. Резніков розповів про забезпечення армії артилерією

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони продовжує постачати артилерію для української армії. Початковий запит ЗСУ вже виконаний на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міноборони Олексія Рєзнікова в Facebook.

"Хочу підкреслити, що, наприклад, по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних Сил на 90%", - зазначив він.

За його словами, Міноборони зможе повністю закрити потреби українських бійців вже протягом 1-2 тижнів. Проте Резніков наголосив, що через зміну ситуації на фронті збільшуються і потреби захисників.

"Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки - Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ. Вже маємо чіткий план поставок артилерії до кінця липня", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що зараз близько 1,5 тисячі українських військових проходять або розпочнуть найближчим часом навчання, щоб опанувати новітню зброю.

"Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні", - пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів, яка артилерія від партнерів уже успішно працює на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковЗброя в Україні