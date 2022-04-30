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На виплати внутрішнім переселенцям вже спрямували 4,1 млрд гривень

Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку близько 4,1 млрд гривень чотирма траншами. Четвертий транш було перераховано 29 квітня в розмірі 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, до міністерства продовжує надходити інформація з регіонів про осіб, які стали на облік як внутрішньо переміщені особи та подали заяви на допомогу. З одних регіонів вона надходить швидше, з інших - повільніше.

"Тому, якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня", - сказала вона.

У міністерстві також нагадали, згідно рішення уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики